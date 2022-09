Étudier Lana Del Rey à l'université ? C'est désormais possible

Les fans de Lana Del Rey voudront retourner sur les bancs de l'école, c'est certain. Pour ce semestre, les étudiants de l’Université de New York auront le choix de suivre un cours tout spécialement dédié à l'oeuvre musicale de Lana Del Rey. Le cours s'appelle "Topics in Recorded Music : Lana Del Rey"



La professeur du cours ? La journaliste et auteure Kathy Iandoli. Sur le site internet de l'école, la description du cours indique : "Au fil de huit albums acclamés par la critique, cette artiste, nommée huit fois aux Grammy, a introduit une version mélancolique et baroque de la dream pop qui a aidé à transformer et réinventer le son (et la couleur) de la musique mainstream au cours des années 2010".



"A travers des visuels saisissants et son attention donnée au thème de la santé psychologique et à celui des amours toxiques et des blessures qu’ils provoquent, Lana Del Rey a fourni une nouvelle plateforme pour les artistes en tout genre afin de créer une “anti-pop” capable de devenir mainstream en se rangeant d’abord dans la catégorie de la bubblegum pop", poursuit le descriptif. Le qualificatif "bubblegum"peut paraitre péjoratif puisqu'il est utilisé pour qualifier la musique vendue pour attirer les plus jeunes (adolescent ou préadolescent). C'est normal, c'est séduisant.



Les artistes contemporains déjà étudiés dans les établissements scolaires



De plus en plus d'établissements se laissent séduire par ce marketing pour adolescent. En effet, de plus en plus d'universités américaines mettent en place des cours consacrés à des célébrités contemporaines. Lors de la rentrée scolaire, 2021-2022, le Clive Davis Institute a déjà proposé un cours sur Taylor Swift. Et bonne surprise pour ceux qui sont fan d'Harry Styles (et qui souhaitent aller étudier aux USA), un cours sur le chanteur sera dispensé à l’Université d’État du Texas.