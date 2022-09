Un mois après l'annonce de leur divorce, Sylvester Stallone et Jennifer Flavin changent d'avis

Un mois pile après l'annonce du divorce de Sylvester Stallone et Jennifer Flavin, une nouvelle déclaration vient bouleverser les choses. Le couple a décidé de se laisser une seconde chance.



C'est le 19 août dernier que l'ancien mannequin Jennifer Flavin avait annoncé dans un communiqué sa rupture avec Sylvester Stallone. Au bout de vingt-cinq ans de mariage, le couple battait de l'aile. Ni une, ni deux, l'Américaine avait ensuite été aperçue les mains vides, sans alliance. L'acteur de 76 ans aussi était bien décidé à tirer un trait sur sa relation avec sa femme puisqu'il avait décidé de faire recouvrir un tatouage en son honneur.



Pourtant, la vie est pleine de surprises. Les époux ont décidé de mettre les tensions de côté et de se replonger dans les bras l'un de l'autre. "Ils ont décidé de poursuivre leur vie ensemble à nouveau. Ils ont juste décidé de faire marche arrière et de réessayer", a déclaré une source au média People.



Un représentant du réalisateur a aussi déclaré (mais cette fois-ci au média Page Six) que Stallone et Flavin ont "décidé de se revoir chez eux, où ils ont parlé et résolus leurs différends". Aujourd'hui, les deux seraient "extrêmement heureux", a-t-il complété.



De nouveau en couple ? Pas étonnant !



Il y a quelques semaines les internautes s'étaient demandés si le couple n'avait pas déjà remis le couvert? L'acteur de "Rocky" avait, en effet, posté une photo de lui et de son épouse de dos et mains dans la main. Très subtilement, la légende du post Instagram indiquait "Merveilleux".