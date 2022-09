Kim Kardashian "plus mince que jamais": ses proches inquiets (photos)

Ces derniers mois, Kim Kardashian a perdu beaucoup de poids. À la base, elle s'était lancé un challenge pour pouvoir porter l'iconique robe de Marylin Monroe lors du gala du MET. Mais elle semble ne pas vouloir s'arrêter de perdre poids et inquiète ses fans et ses proches.

Après son passage récent dans l'émission The Late Late Show, de James Corden, des fans sur Instagram ont mis côte à côte deux photos de la star prise dans la même émission, mais à 5 ans d'écart. Les commentaires des fans en disent long sur leur inquiétude : "Elle et Khloe commencent à devenir dangereusement minces", "effrayant", ou encore "Elle est si maigre !"

Un autre fan se demande si elle n'a fait enlever ses implants mammaires et fessiers.

Au-delà des jugements portés par ses admirateurs, ses proches s'inquièteraient également de sa perte de poids. "Kim a toujours l’air incroyable, mais elle est douée pour cacher son stress", estime un proche qui s'est confié à The U.S. Sun, en référence à ses études de droit.

Reprendre des études tout en s'occupant de ses quatre enfants peut certainement avoir eu un impact sur sa santé d'après une source proche, qui s'est également confié au U.S. Sun : "Elle est plus mince que jamais et dort à peine. Sa famille sait que c’est en partie à cause de son mariage 'contrôlant', et de sa détermination à montrer à Kanye West combien elle se porte mieux sans lui. Je pense que Kim a vraiment du mal, mais ne veut pas l’admettre."