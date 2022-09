Dans le Meilleur pâtissier, ce gâteau qu’Alicia ne connaît pas… Et qui fait l’objet d’une épreuve !

Ce n’est pas parce que l’on est apprenti pâtissier que l’on doit connaître tous les gâteaux du monde, n’est-ce pas?

Dans le troisième épisode de la saison 11 du Meilleur pâtissier, c’est Alicia qui fait les frais de cette petite méconnaissance.

Dans une session dédiée au thème des 1001 nuits, il est demandé aux candidats de revisiter la célèbre pâtisserie orientale la corne de gazelle. Si le thème en inspire plus d’un, l’alsacienne Alicia, elle, n'en a jamais dégusté.





C’est en goûtant en direct qu’Alicia parvient à identifier ce qui compose cet incontournable oriental. "C’est très sucré, fleur d’oranger, croustillant et pâte d’amande… C’est vachement bon, franchement j’aime beaucoup!" , s'étonne-t-elle.

D’origine espagnole, "pas trop loin du Maroc", la candidate estime avoir par chez elle "à peu près des pâtisseries similaires" et elle ne se laisse pas démonter. Elle se lance d'ailleurs dans une recette qui laisse quelque peu perplexe Cyril Lignac. La jeune femme utilise effectivement du kadaïf, un genre de cheveux d'ange, qu'elle cuit... au four et non à la friteuse, au grand désespoir du Chef. "On le fait frire!"

Déterminée, Alicia préfère rester sur son idée et poursuit sa propre revisite de la corne de gazelle. Son audace paiera-t-elle ?

