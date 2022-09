"Le pire moment de ma vie": la compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, se confie sur le décès de leur fils

En avril dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont vécu le pire. Le couple a assisté à la naissance de ses jumeaux, dont l'un d'eux est mort-né. Depuis son accouchement, la compagne du joueur de foot, s'est montrée extrêmement discrète. Toutefois, cette terrible épreuve sera au cœur de la deuxième saison de sa série-documentaire Netflix "I'm Georgina".

C'est une information qui a été confirmée par Alvaro Diaz, le directeur du divertissement de Netflix Espagne. D'autant que des journalistes ont également eu l'occasion de découvrir en avant-première quelques secondes de la nouvelle saison. “La vie m’a fait cadeau de tant de choses en si peu de temps”, confesse Georgina. “Cette année, j’ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant. Un gros morceau de mon cœur s’est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer”, révèle la compagne de Cristiano Ronaldo. “J’ai regardé dans les yeux de mes enfants et là, j’ai vu que la seule façon de surmonter, c’était d’être tous ensemble.”

Une blessure encore vive.