Ridicule: Kim Kardashian se dandine pour monter des escaliers dans sa robe trop serrée (vidéo)

Tout porte à croire que Kim Kardashian n'a que des robes extrêmement moulantes dans son dressing de soirée. Ce lundi, une nouvelle vidéo de la star de télé-réalité est devenue virale. En cause ? Elle éprouve des difficultés à se déplacer.



On la voit dans l'extrait vidéo (partagée sur Tik Tok par son amie et ancienne assistance, Stéphanie Shepherd) avoir du mal à se tenir debout, marcher et monter les escaliers. Sa robe Dolce & Gabbana y est clairement pour quelque chose. Ce qui a amusé les internautes, c'est de voir Kim K sauter, marcher à pieds joints alors que plusieurs personnes tentent de lui venir en aide. 5 millions de vues en à peine 14h, ça c'est du buzz !



La vedette américaine, qui a signé sa première collection avec la maison italienne, se rendait au défilé de la nouvelle collection de la marque de luxe Dolce Gabbana à Milan.



Sa première collection avec la cultissime maison de luxe a été nommée "#CiaoKim". Pour le spectacle, les convives ont eu une petite surprise. Ils ont pu découvrir la projection d’un film en noir et blanc de Kim, blonde platine, qui savoure un plat de pâtes au restaurant. Tout un symbole pour la marque italienne.



Les Kardashian et Dolce Gabbana, une grande histoire d'amour



Si aujourd'hui, Kim K a sa propre ligne de fringues au sein de D&G, ce n'est pas une grande surprise. En effet, c'est déjà la marque italienne qui avait dessiné la robe du mariage de l'ainée de la fraterie, Kourtney Kardashian. Le grand événement avait eu lieu au mois de mai dernier. Pourtant, les stylistes Domenico Dolce et Stefano Gabbana avaient qualifié les sœurs de la famille Kardashian de "personnes les plus ringardes du monde" en 2018 dans un post publié sur Instagram.