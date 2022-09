"On me regardait me changer nue": Britney Spears dénonce une nouvelle fois sa tutelle et fait allusion à Jennifer Lopez

Sa mise sous tutelle n'est pas de l'histoire ancienne pour Britney Spears. ce dimanche, la chanteuse a une nouvelle fois dénoncé sur son compte Instagram son quotidien cauchemardesque qui a duré 14 ans. On vous explique ce que contenait le message maintenant supprimé.



"Après 14 ans à me dire de ne pas faire ce que je voulais, c’est foutu pour moi. Mais ce n’est pas le pire. Le pire, c’est que ma famille m’a enfermée dans cet endroit pendant 4 mois", confesse-t-elle. La vedette a aussi fait allusion à sa consœur J.LO : "J’aimerais voir quelqu’un dire à Jennifer Lopez de s’asseoir 8 heures par jour, 7 jours par semaine. Pas de voiture, ma propre sécurité de 5 ans me disant à ma propre porte que je ne peux pas marcher dehors pendant 4 mois. Pas de porte pour l’intimité. On me regardait me changer nue et prendre une douche." Avant de poursuivre : "J’aimerais voir une équipe de direction dire à Jennifer Lopez de traverser cela… Qu’est-ce que tu penses qu’elle ferait… Sa famille ne permettrait jamais ça."



Ce n'est pas la première fois que l'interprète de "Toxic" fait allusion à l'épouse de Ben Affleck Il n'y a pas d'animosité entre les deux stars. Elles sont même amies dans la vie de tous les jours. "Comme Jennifer Lopez l’a dit un jour, vous regardez cette caméra et vous dites à toutes les petites filles du monde de se faire entendre et de ne jamais reculer pour donner de la lumière à l’injustice. Je suis ici pour partager que la liberté est un état d’esprit !", avait écrit il y a quelques semaines Britney. D'ailleurs, suite à sa publication, J.LO avait témoigné tout son soutien à sa collègue et amie.



De 2008 à 2021, toutes les affaires personnelles et financières de la vedette aujourd’hui âgée de 40 ans étaient sous une tutelle exercée principalement par son père, Jamie Spears.