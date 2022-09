Brad Pitt en couple avec Emily Ratajkowski ? "Pas officiellement"

Selon le média américain Page Six, Brad Pitt et Emily Ratajkowski seraient actuellement en couple, mais pas "officiellement". Depuis plusieurs semaines, des rumeurs courent sur une potentielle idylle entre les deux célébrités. Et c'est normal, les deux sont célibataires.



Le mois dernier, Emily Ratajkowski s'est séparée de Sebastian Bear-McClard après qu’il lui ait été infidèle après quatre ans de vie commune. Ensemble, ils ont d'ailleurs accueilli leur premier enfant en mars 2021, Sylvester Appollo. Fraichement séparé de son ex-conjoint, Emrata aurait cependant déjà retrouvé l'amour dans les bras de l'acteur Brad Pitt.



Rumeur ou réelle information ?



Ce lundi 26 septembre, une source proche des deux vedettes a affirmé au média Page Six que l’acteur de 58 ans et la top-modèle de 31 ans ont été vus "quelques fois ensemble". Mais attention, rien ne serait officiel entre eux. "Les gens spéculent à ce sujet depuis un moment. Brad ne sort avec personne", a déclaré la source en soulignant toutefois que l'acteur de "Fight Club" a également "été vu avec d’autres personnes" au cours de ces derniers mois.



L'informateur invite les personens friantes de potins à "rester à l'écoute", car des informations seront révélées prochainement.



D’après le magazine, Pitt et Emrata ont fait connaissance lors de la soirée post-Oscars de Vanity Fair en 2020. Les deux auraient beaucoup discuté et l'ex-conjoint d'Angelina Jolie serait immédiatement tombé sous le charme de la jeune trentenaire. Toutefois, l'histoire serait restée au point mort après cette soirée, car à l’époque, le mannequin était toujours marié à Sebastian Bear-McClard.