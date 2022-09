Prince George: voici sa réponse lorsqu'il se dispute avec ses camarades de classe

Pour être dans la famille royale britannique, il faut un certain caractère. George, Charlotte et Louis, les enfants de Kate Middleton et du prince William n'échappent pas à cela. Louis semble être l'espiègle de la fratrie avec ses nombreuses des grimaces, Charlotte souvent qualifiée de la plus sage, car elle n'hésite pas à remonter les bretelles de ses frères quand ils ne respectent pas le protocole, et George la tête dure de la famille avec qui il ne semble pas bon de se fâcher. Ce ne sont pas ses camarades de classe qui diront le contraire.



Dans le livre "The Royals : Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" de Katie Nicholl, on apprend que George use d'un argument imparable dans ses disputes avec ses amis. Lors d'une chamaillerie, il n'hésite pas à rappeler une nouvelle fois son statut royal en rétorquant : "Mon père sera roi, alors vous feriez mieux de faire attention". Une phrase prétentieuse ? Peut-être, mais elle peut se comprendre.



Pas le droit à l'erreur



George (comme tous les membres de la famille royale) subit une forte pression. Le petit garçon de 8 ans doit toujours avoir une attitude irréprochable, car ses moindres faits et gestes sont scrutés. D'autant plus qu'il se trouve dans l'ordre de succession.