Première visite officielle pour William et Kate en tant que Prince et Princesse de Galles

La période de deuil royal est terminée en Grande-Bretagne. Le palais royal l'a annoncé ce matin sur Twitter. Le "Royal Morning" était en vigueur depuis le 9 septembre. Durant cette période, les membres de la famille royal ne pouvaient pas exercer leurs fonctions officielles sauf en cas de nécessité. Ils devaient également apparaitre vêtus de noir en public. Depuis ce mardi matin, ils peuvent donc à nouveau exercer leurs fonctions de manière normale.

Le prince William, accompagné de son épouse Kate, a donc effectué ce mardi son premier voyage au Pays de Galles depuis qu'il a repris le titre de prince de Galles, détenu avant lui par son père, devenu le roi Charles III.

Le fils ainé de Charles III était scruté par les médias britanniques alors que la passation du titre à William a ravivé des rancoeurs au Pays de Galles, où certains estiment que le titre de prince de Galles devrait être accordé à un Gallois, ce qui n'a plus été le cas depuis 1282. En trois semaines, plus de 35.000 personnes ont ainsi signé une pétition pour supprimer le titre qui constitue, selon eux, comme "une insulte au Pays de Galles et le symbole de l'oppression historique".

Des interrogations existaient aussi sur la volonté de la Couronne de tenir une cérémonie d'investiture pour William aussi grandiose que celle organisée pour son père en 1969. Mais l'héritier du trône n'aurait "aucune sorte" de projet en ce sens, affirment des médias britanniques mardi, ajoutant qu'il souhaiterait plutôt se concentrer sur le renforcement de la confiance de la population du Pays de Galles.

William et Kate ont visité Holyhead à Anglesey, situé dans le nord du pays, avant de se rendre à Swansea. Le couple royal avait promis de se rendre "le plus tôt possible" en terre galloise après le décès de la Reine pour "approfondir la confiance et le respect" qu'ils ont pour les Gallois. Ils y étaient déjà présents en juin pour les festivités en l'honneur des 70 ans de règne d'Elizabeth II. Le couple royal a tout d'abord rendu visite au personnel de la station de sauvetage de Holyhead. Ils ont ensuite discuté avec plusieurs représentants d'entreprises de la région.



William et Kate ont été chaleureusement accueillis par une foule nombreuse à leur arrivée sur l'île. "Diolch (ndlr, cela signifie 'merci' en gallois) Anglesey! Quel accueil, c'est bon d'être de retour", s'est réjoui le couple dans un message diffusé sur son compte Twitter.

Kate, consciente de l'héritage associé à ce titre, porté avant elle par la princesse Diana, chérie des Britanniques, espère créer "son propre chemin" dans son nouveau rôle, avait indiqué une source au sein de la famille royale aux médias britanniques lorsqu'elle l'avait reçu.



