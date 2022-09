Tony qui avait quitté sa femme pour une réfugiée ukrainienne la largue par texto: elle a ensuite été arrêtée par la police

Il y a quelques semaines, nous vous racontions l'histoire de Tony, un Britannique au grand cœur qui avait accueilli chez lui, et la mère de ses enfants, la jeune Sofia, une réfugiée ukrainienne venue de Lviv. Un si grand cœur qu’il avait complètement craqué pour son invitée et avait quitté dans la foulée sa compagne pour partir avec elle.

Mais voilà, contre toute attente, l'heure n'est plus à l'eau de rose entre les deux amants dont l'histoire d'amour avait été très médiatisée cet été outre-Manche.

Sofia Karkadym, 22 ans, a confié à plusieurs journaux que "son" Tony l'avait larguée par texto.

La réfugiée ukrainienne qui se dit "dévastée" par cette rupture abrupte, a même été arrêtée par la police après avoir tenté d'enfoncer la porte de la propriété qu'elle louait avec Tony. La jeune femme a été entendue en train de crier: "Tony, je t'aime", la nuit de lundi à mardi.

Au Daily Mail, Sofia a confié son désarroi: "Je suis perdue. J'ai le cœur brisé et j'ai toujours des sentiments pour Tony. Je n’ai personne ici. Pas de maison et pas d'argent. Je n'ai pas d'amis. Je reste ici dans un endroit dégoûtant dans lequel la police m'a mis à Bradford."

Sofia a raconté qu'elle avait été avertie par la police de ne pas contacter Tony, que ce soit par téléphone, par messagerie ou personnellement, et que si elle enfreignait ces conditions, elle serait de nouveau arrêtée et inculpée.

Le responsable informatique blonde a déjà été arrêtée deux fois par la police et est soupçonnée de comportement coercitif et de contrôle. Sa dernière détention est survenue hier soir devant le cottage loué par Tony à Bradford.

"Il a rompu avec moi par le biais d'un message et m'a jetée à la rue et ne se soucie pas d'où je suis si je suis en sécurité. Il montre un visage complètement différent de ce qu'il montrait auparavant", a confié la jeune femme aux tabloïds britanniques.

Et de développer: "Je n'ai jamais blessé Tony. Je ne l'ai jamais attaqué. J'étais très contrariée par des choses concernant sa partenaire, Lorna et leurs enfants. Mais il a promis qu'il s'occuperait de moi et que tout s'arrangerait. Nous allions nous marier, mais je savais qu'il ne pourrait plus avoir d'enfants (il a subi une vasectomie qu'il a déclaré qu'il allait annuler) et je pensais que nous pourrions avoir des enfants dans cinq ou six ans...", regrette-t-elle.