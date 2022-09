Le prince Harry et Meghan Markle rétrogradés sur le site web de la monarchie britannique

Les Sussex ont été "rétrogradés" sur le site officiel de la famille royale et se situent désormais juste au-dessus du prince Andrew, lui-même démis de ses fonctions officielles après avoir été mêlé au scandale sexuel du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein.

Depuis le départ des Sussex aux États-Unis il y a plus de deux ans, le fossé entre Harry et Meghan et les autres membres de la famille royale s'est creusé.

En quittant le Royaume-Uni et en décidant de ne plus travailler au service de la famille, leur nouveau positionnement sur le site Web de la famille royale représente leur situation actuelle.

Le site Web de la monarchie britannique présente une liste d'importants membres de la famille royale, chacun avec sa propre section "à propos", et jusqu'à récemment, le duc et la duchesse de Sussex figuraient au milieu du classement, en dessous des membres seniors.

Mais lorsque le site Web a été retravaillé après le décès de la Reine survenu le 8 septembre dernier, le couple a été relégué aux deuxième et troisième places les plus basses, juste au-dessus du prince Andrew.