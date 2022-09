Bruce Willis va apparaître dans de nouveaux films grâce à son "jumeau digital"

Nous vous l'annoncions en mars dernier. L'acteur américain Bruce Willis, 67 ans, a mis officiellement fin à sa carrière au cinéma, souffrant de troubles d'aphasie.

Mais avant d'être diagnostiqué avec cette condition, la légende des films d'action d'Hollywood se serait assuré encore quelques apparitions à l'écran en vendant ses droits d'image à la société russe "Deepcake".

Cette société spécialisée dans l'intelligence artificielle est capable de recréer un "jumeau numérique" ultra-réaliste en 4K de l'homme de 67 ans.

En août 2021, le jumeau de Bruce Willis a d'ailleurs fait ses débuts en se faisant "greffer" le visage sur la doublure de Konstantin Solovyov pour une publicité pour le géant russe des télécommunications MegaFon. Et le résultat est assez bluffant.

"Il ne faut que trois à cinq jours aux ingénieurs pour recréer Bruce Willis dans un décor dans lequel il n'a jamais mis les pieds, mais ses managers ont toujours le droit d'accepter ce qui est créé.

"J'ai aimé la précision avec laquelle mon personnage s'est avéré. C'est un mini-film dans mon genre habituel de comédie d'action", a déclaré l'acteur de Die Hard dans un communiqué publié sur son site Web.

"Pour moi, c'est une belle opportunité de remonter le temps. Avec l'avènement de la technologie moderne, même lorsque j'étais sur un autre continent, j'ai pu communiquer, travailler et participer au tournage. C'est une expérience très nouvelle et intéressante, et je remercie toute notre équipe".

Les producteurs de Star Wars ont déjà utilisé cette technologie "deepfake". De nombreux acteurs comme Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey et Michelle Pfeiffer auraient déjà acquis leurs copies numériques.