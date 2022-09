Tom Hanks estime n'avoir fait que 4 films "assez bons" en 40 ans de carrière

Faire des films "consiste en tant de moments de joie et un nombre équivalent de sentiments de dégoût de soi", a déclaré l'acteur oscarisé dans une interview accordée au magazine People.

Et selon la propre estimation de l'acteur oscarisé, en 40 ans de carrière, il n'a fait que quatre films "assez bons".

Avec des films classiques de différents genres au fil des décennies, Tom Hanks est l'un des acteurs les plus fiables d'Hollywood.

"Personne ne sait comment un film est fait – bien que tout le monde le pense", a-t-il déclaré à People dans une interview publiée mardi. "J'ai fait une tonne de films (et quatre d'entre eux sont plutôt bons, je pense) et je suis toujours étonné de la façon dont les films s'assemblent. Du scintillement d'une idée à l'image scintillante à l'écran, tout le processus est un miracle."

L'acteur a glissé cette révélation en évoquant la prochaine parution de son premier roman, "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece", qui raconte la production d'un "film d'action de super-héros de plusieurs millions de dollars étoilé" et des bandes dessinées qui l'ont inspiré.

"La réalisation de films est un travail très dur sur une très longue période de temps qui consiste en tant de moments de joie contrecarrés par un nombre égal de sentiments de dégoût", a-t-il ajouté. "C'est le plus grand travail du monde et le travail le plus déroutant que je connaisse."

Bien que Hanks n'ait pas précisé lequel de ses films il considérait comme un cran au-dessus des autres, l'acteur a révélé certains de ses favoris au fil des ans.

En 2021, l'acteur avait déjà révélé que la comédie consacrée au baseball "A League of Their Own", tournée en 1992 et que le film dramatique "Cast Away", avaient une place particulière dans son coeur.

L'acteur est également très fier d'avoir joué dans "Forrest Gump", qui lui a valu son deuxième Oscar dans la catégorie du meilleur acteur. S'adressant au New York Times Magazine, il avait exprimé sa frustration que ce film ne faisait pas partie des plus grands films de tous les temps.