"Salut Gaya!": grand homme de radio, le fils aîné de Gilbert Becaut vient de s’éteindre

Il avait 69 ans et il était le fils aîné de Gilbert Bécaud.

Gaya était peut-être moins connu que son père mais il a été un grand homme de radio, pour RTL France notamment! "Directeur de la création à RTL pendant plus de 30 ans, Gaya Bécaud nous a quittés. On lui doit des centaines de jingles et habillages antenne. Il a aussi accompagné les premiers pas de Laurent Gerra sur RTL… ", écrit sur Twitter Laurent Marsick, journaliste médias sur la chaîne française.

Gaya a aussi été le directeur artistique de son père, ce qui lui a valu d’être l’héritier direct de sa fortune en 2001, provoquant ainsi une bataille entre les cinq enfants du chanteur. A son décès, Gaya lui avait rendu un bel hommage: "Ce qu'il nous a transmis, à mon frère, mes sœurs et moi, c'est une énergie dans le travail", avait-il indiqué.

On ignore la raison du décès du fils aîné mais comme l’a dit Xavier Allain, rédacteur en chef du site France Info, "Salut Gaya !"