"C’est pour quand le mariage ?": la réaction d’Iris Mittenaere et de Diego El Glaoui à la question d’un photographe

Iris Mittenaere et Diego el Glaoui filent le parfait amour et font rêver leurs fans depuis quelques années maintenant. Oui, l’ancienne miss France et son compagnon postent des photos plus glamours les uns que les autres, dans des cadres idylliques et c’est d’ailleurs par le biais d’un adorable cliché que leurs fiançailles ont été discrètement annoncées cet été.

Alors que la Fashion Week se tient actuellement à Paris, le couple s’est rendu au summum de la tendance au défilé Etam. Ils se sont prêté au jeu des photographes devant lesquels ils ont posé, naturellement. "C’est pour quand le mariage ?", en a profité pour poser la question l’un d’entre eux… Une interrogation qui a beaucoup amusé Iris et Diego sur le moment, qui ont éclaté de rire tous les deux, mais aussi après.

Le futur époux d’Iris Mittenaere a en effet reposté en story la séquence, reprenant la fameuse question accompagnée d’émojis qui rient… Mais n’a toujours pas donné de réponse!