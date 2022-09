 Fashion Week de Paris: les looks les plus fous croisés dans la rue

C'est la rentrée pour tout le monde, même pour les Fashion Weeks! Elles ouvrent la saison des défilés, de la haute-couture, des prochaines tendances mais aussi des looks improbables ou minutieux que portent les spectateurs et amateurs de la FW. Voici un petit aperçu des looks les plus fous croisés à la Fashion Week de Paris (liste non exhaustive!):