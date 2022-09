"Pour rien au monde je ne retournerai à mes 20 ans": les poignantes confidences d'Amel Bent

Amel Bent a 37 ans, vient de mettre au monde son troisième enfant, Zayn, et se dit elle même "heureuse et comblée". Dans l'émission 50 min Inside, elle fait à son ami Nikos Aliagas de poignantes confidences sur sa vie et sa philosophie.

"Il faut accepter", affirme-t-elle. Pour elle, s'assumer est la clé du bonheur. "J’ai arrêté d’essayer de figer le temps", poursuit la chanteuse. "J’ai accepté mes changements, même physiques. Il faut accepter de prendre 27 kilos, il faut accepter de se voir changer , d’être enceinte, de se dire que je ne vais pas tout de suite redevenir la femme que j’étais avant..." Un message qui parlera évidemment à toutes les femmes mais aussi à ses consoeurs célèbres qui n'ont pas assumé leurs rondeurs de grossesse ou leur vieillesse. "Aujourd’hui j’ai accepté, j’ai accepté de vieillir", ajoute-t-elle avant d'annoncer: "Pour rien au monde je ne retournerai à mes 20 ans". Pourquoi? "Parce qu’à mes 20 ans il n’y a pas Sofia, y a pas Hana, y a pas Zayn, y a pas Patrick, y a pas mes 7 albums, y a pas The Voice..." Non, elle ne regrette rien.