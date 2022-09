Sur les réseaux sociaux, Angèle chante un morceau encore inconnu: ses fans s’enflamment

La fanbase d’Angèle est immense et elle est au taquet!

Ce mardi, la jeune chanteuse belge a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle elle chante un morceau jusqu’ici inconnu. On reconnait la signature made in Angèle dans la voix, le texte, la musique… Pas de doute, cette chanson est la sienne. Que signifie cette vidéo ? La sortie d’un nouvel album ? Bientôt un nouveau clip?

Sous cette publication, les fans la supplient de répondre et s’affolent: "Non mais angele il s’agirait d’annoncer une date un clip j’en sais rien", "On en a besoin vite", "Le feu", peut-on notamment lire en commentaires.