Patrick Sébastien évoque sa sexualité sans filtre: "Je suis un infidèle chronique et un libertin assumé"

Année difficile pour l’ancien présentateur du Plus grand cabaret du monde. Après avoir été écarté de France télévisions, il a appris être atteint d’un cancer du rein et s’est séparé de Nana, sa femme depuis 30 ans.

Apparu plusieurs fois ces derniers jours dans les médias, Patrick Sébastien s’est livré sur le plateau de TPMPT, le 26 septembre: "J'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. J'aime autant les énamourées romantiques que les travestis du Bois de Boulogne", a-t-il indiqué. "Je suis un infidèle chronique et un libertin assumé." Cette vision de l’amour était connue de Nana depuis leurs débuts, a-t-il assuré.

"Un tsunami"

Un libertin au cœur fragile puisque celui-ci a également confié à nos confrères d’Ici Paris sortir d’une période "vraiment très noire" . "J’ai vécu un tsunami : l’exclusion de la télé, des deuils de gens qui m’étaient chers et puis ce cancer du rein qu’on m’a détecté il y a quelques mois. Sans oublier, bien sûr, ma séparation avec Nana après trente ans de mariage. Même si c’est une séparation à l’amiable, ce n’est jamais simple. Et pourtant je suis toujours là, plus vivant que jamais !" Un peu d’optimisme dans ce moment trouble…