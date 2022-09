"On est resté ensemble pendant quatre ans": Billy Crawford se confie sur sa relation avec la chanteuse Lorie

Certaines personnes auront sûrement oublié, mais le chanteur américain Billy Crawford a été en couple avec la chanteuse française Lorie Pester au début des années 2000. Alors que la star aux multiples casquettes est actuellement en train d'enchaîner les entraînements pour l'émission "Danse avec les Stars", il est revenu sur sa relation mythique avec la frenchie.

Plus qu'une simple liaison, les deux voix ont été en couple pendant quatre ans. Et le chanteur l'assure au micro du média "Le Figaro", sa relation n'a pas été créée pour le "buzz". "On est resté ensemble pendant quatre ans. Au début, ça a été fort et à la fin, ça ne marchait plus, c'est tout. C'est grâce à elle et sa famille que je parle français. Je la remercie. Nous ne sommes plus en contact. On s'est seulement envoyé un message sur Instagram au moment de la naissance de nos enfants respectifs. C'est la vie qui continue."

D'ailleurs, aujourd'hui, Crawford a refait sa vie (tout comme Lorie), il est marié à Coleen Garcia. Une jeune femme qui l'a aidée à traverser une sombre période de sa vie. En effet, la star a dû faire face à une dépression et une addiction à l'alcool lié à une surmédiatisation. "C'est elle qui m'a sauvé la vie. J'étais perdu comme un petit bébé quand je l'ai rencontrée. Elle ne m'a pas dit de changer, mais m'a donné beaucoup d'amour et de soutien. Et pour elle, je n'avais plus envie de faire des bêtises". L’animatrice de télévision de 30 ans et le chanteur ont accueilli un petit garçon Amari, en septembre 2020.

Une aventure commune : "Danse avec les Stars"

En plus d'avoir vécu une romance, Lorie et Billy ont un autre point commun. Tous les deux ont participé au télécrochet "Danse avec les Stars". C'est durant la saison 3 du programme que l'interprète de "Sur un air latino" a foulé le parquet aux côtés du danseur Christian Millette.

Qui sait peut-être que c'est la chanteuse de "Je serai" qui aura donné l'envie à Billy Crawdord de participer à la version française de "Danse avec les Stars" ?!