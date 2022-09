Kate Middleton: son premier faux pas dans la famille royale

Après une longue période de deuil national, la famille royale se remet progressivement au travail. Au programme ? Pas mal de visites officielles. Kate et William tout juste nommés princesse et prince de Galles ont d'ailleurs accordé leur première rencontre aux villes de Swansea et Anglesey, provinces galloises. C'est durant ce déplacement que Kate Middleton a commis une première erreur qui a un tantinet irrité la presse britannique. C'est ce que rapporte le Daily Mail.



Une simple histoire de langue qui fourche



C'est aux côtés de son époux que la nouvelle princesse de Galles, Kate Middleton, a repris ses déplacements. Ce mardi 27 septembre, ils étaient au Pays de Galles, leur nouveau fief. Alors qu'ils étaient en train de visiter une église transformée en centre communautaire, Kate aurait réalisé une petite réflexion qui a mal été interprétée. Même si sa phrase se voulait rassurante, la Duchesse aurait dit auprès des bénévoles :?"Avec l’inflation, beaucoup de gens dans le besoin ont besoin de votre aide".



Si cette réflexion semble anodine, en réalité, elle brise le protocole royal. En la prononçant la princesse de Galles a en réalité donné son avis sur la crise qui secoue actuellement la société. C'est quelque chose qu'aucun membre de la famille royale n'est autorisé à faire. Ils doivent être dispensés de toute ingérence dans la vie politique et économique du pays. Par respect pour la Constitution, ils se doivent de rester neutre et ce compte tenu du fait qu'ils ne sont pas élus.



Selon la presse britannique, cela serait la première erreur de Kate Middleton en 10 ans au sein de la famille royale britannique. Elle aurait toujours eu une attitude irréprochable.



Si cette histoire a pris de l'ampleur Outre-Manche, le palais de Kensington a tenu à réagir?rapidement : "Au vu des nombreuses visites et conversations de ce jour, il nous est impossible de vérifier si ces propos ont été effectivement tenus". Très populaire, Kate Middleton a surpris avec ce petit faux pas.