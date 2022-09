"Si on se met à faire des différences entre les gens avec qui on joue au football…": le coup de gueule de Matt Pokora

Ce mercredi 28 septembre aurait dû être placé sous le signe de la bonne humeur et de la bonne cause mais il s’est plutôt transformé en énième terrain de bataille pour la politique française.

Afin de ramasser des fonds pour une association de lutte contre le cyberharcèlement des enfants, le chanteur M. Pokora a invité des célébrités (dont Christian Karambeu) à jouer contre des élus de l’Assemblée nationale à l'occasion d'un match caritatif.

Malheureusement, malgré la finalité généreuse de cet événement, une partie de la classe politique s’est défilée: le PS et les Insoumis ont effectivement refusé de jouer dans la même équipe que le RN, le parti de Marine Le Pen.

Déçu, Matt Pokora a exprimé son mécontentement face aux caméras présentes sur place. "Ca les regarde (…) On est là avant tout, surtout même, pour la bonne cause", rappelle-t-il d’abord avant d’enchaîner: "On dit toute l’année que le sport, ça ressemble, qu’il faut rassembler les gens alors si nous aussi on se met à faire des différences entre les gens avec qui on joue au football, ça risque d’être compliqué… On se doit d’être là pour l’association."

Une raclée pour l'assemblée

Le match s’est tout de même déroulé malgré les absents et l’équipe de M.P. a été sans pitié pour les membres de l’hémicycle puisqu'elle a gagné 8 à 2. Sans perdre le nord, le chanteur français a passé un petit message pour les invités manquants: "S’ils veulent prendre des raclées, ils sont les bienvenus."