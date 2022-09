Le certificat de décès d'Elizabeth II a été publié: on connait désormais la cause de sa mort

Le certificat de décès d'Elizabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre à l'âge de 96 ans, a été rendu public jeudi par les Archives nationales d'Ecosse.

Après 70 ans de règne, Elizabeth II est décédée dans son château écossais de Balmoral. Sa mort avait été annoncée par Buckingham Palace à 18H30 locales (17H30 GMT), mais on savait que la Première ministre Liz Truss en avait été informée à 16H30.

Le jour de sa mort, son fils aîné, devenu Charles III, était arrivé à la mi-journée à Balmoral mais ses autres fils Andrew et Edward, ainsi que le fils de Charles, William, n'y étaient parvenus que dans la soirée. Harry, frère de William, n'était arrivé que bien plus tard.

Le certificat a été signé par la princesse Anne, la fille d'Elizabeth II, qui avait accompagné la souveraine pendant ses dernières heures.

Sur ce dernier on peut lire:

"Heure du décès: 15H10"

"Cause: vieillesse"

"Profession: Sa Majesté la Reine"

Et le château de Windsor, en périphérie ouest de Londres, y apparait comme son adresse "usuelle": elle y passait la plupart du temps depuis le début de la pandémie de Covid-19, alors que le palais de Buckingham dans la capitale est habituellement la résidence principale des monarques britanniques.

La dernière apparition publique d'Elizabeth II remonte au 6 septembre, quand elle a chargé la nouvelle Première ministre Liz Truss de former un gouvernement. La souveraine était alors apparue souriante mais frêle, appuyée sur sa canne.

Dix jours de deuil national



Ces dernières années, le palais était resté d'une grande discrétion concernant l'état de santé de la souveraine. Il n'avait révélé qu'après des fuites dans la presse sa nuit d'hospitalisation il y a un an pour des examens dont la nature n'a jamais été précisée. Ensuite, des problèmes de mobilité avaient été évoqués, alors qu'elle annulait de nombreuses apparitions.

Dix jours de deuil national ont suivi le décès de la reine. Des dizaines (voire des centaines) de milliers de personnes ont fait la queue pour aller se recueillir devant son cercueil d'abord à Edimbourg, puis à Londres, à Westminster.

Quelque 2.000 personnes, dont des chefs d'Etat et des membres de familles royales, ont assisté aux funérailles d'Etat dans l'Abbaye de Westminster le 19 septembre. Mais des milliers d'autres personnes s'étaient pressées le long des routes pour voir une dernière fois le cercueil de cette reine immensément populaire dans son pays.

La reine a été inhumée dans la chapelle du château de Windsor, à 40 kilomètres de Londres, aux côtés de son époux le prince Philip, de ses parents et de sa soeur.

Le château a rouvert jeudi, attirant des centaines de personnes, qui ont pu apercevoir la pierre tombale de la défunte monarque au Memorial George VI, père d'Elizabeth II mort en 1952.