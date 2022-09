"Je suis triste, choqué et confus": le prince Nikolai de Danemark, 23 ans, exprime sa déception après que sa grand-mère, la reine Margrethe, lui a retiré son titre

Le prince Nikolai a déclaré qu'il était "triste, choqué et confus" après avoir appris que sa grand-mère, la reine Margrethe, l'avait dépouillé, de ses titres "pour son propre bien". Cette décision a également été prise pour ses deux frères et sa soeur et a provoqué une onde de choc au royaume du Danemark où les sujets de la Reine se demandent, si cette décision n'est pas le reflet de la mésentente qui règne au sein de la famille royale...

Le prince, 23 ans, ne pourra plus utiliser le titre d'Altesse Royale. Ses deux frères et sa sœur ont été informés par leur grand-mère, la Reine, que la suppression de leurs titres serait une "bonne chose pour eux à l'avenir".





La comtesse Alexandra, qui est la mère du prince Nikolai et du prince Felix et la première épouse du prince Joachim, a confié sa déception à CNN via son attaché de presse Helle von Wildenrath Løvgreen. "Elle ne peut pas croire pourquoi et pourquoi maintenant, parce qu'il n'y a pas de bonne raison", a développé sa représentante. "Elle se demande pourquoi le changement n'aurait pas pu attendre le jour de leur mariage, alors qu'ils "perdraient de toute façon leurs titres ce jour-là", un jour qui aurait été de toute façon heureux", a-t-elle conclu.





Nikolai et Felix, tous deux mannequins, sont issus du premier mariage du prince Joachim avec Alexandra, comtesse de Frederiksborg.

Jeudi matin, la famille royale danoise a riposté après que le prince Joachim a affirmé que ses quatre enfants n'avaient reçu qu'un préavis de cinq jours avant qu'ils ne soient dépouillés de leurs titres par leur grand-mère, la reine Margrethe.

Le prince Joachim, 53 ans, le plus jeune des deux fils de Margrethe, a déclaré que ses enfants Nikolai, Felix, Henrik, 13 ans, et Athena, 10 ans, (deux issus d'un premier mariage et deux issus de son deuxième mariage) avaient été "blessés" par cette annonce.





"Nous sommes tous très tristes. Ce n'est jamais amusant de voir vos enfants être blessés. Ils sont placés dans une situation qu'ils ne comprennent pas", a-t-il déclaré dans une interview au journal danois Ekstra Bladet.

Le prince Joachim, sixième sur le trône derrière son frère et ses enfants, s'exprimait devant l'ambassade du Danemark à Paris, où il vit avec sa seconde épouse Marie et leurs enfants Henrik et Athéna.

"Toute ma famille et moi sommes bien sûr très tristes. Nous sommes, comme mes parents l'ont également déclaré, sous le choc de cette décision et de la rapidité avec laquelle elle est mise en application", a déclaré le prince Nikolai, le fils aîné du prince Joachim, au journal danois Extrabladet.

Le Palais a déclaré dans un communiqué qu'il y avait "beaucoup d'émotions" mais que la décision avait été "longue et réfléchie" et était conçue pour "assurer l'avenir" de la monarchie.

Les quatre autres petits-enfants de Margrethe – le prince Christian, 16 ans, la princesse Isabella, 15 ans et les jumeaux de 11 ans, le prince Vincent et la princesse Joséphine – nés de son fils aîné et héritier, le prince héritier Frederik, conserveront leurs titres.

Cette déclaration a également laissé entendre qu'il s'agissait d'une décision visant à réduire la monarchie – en écho au désir du roi Charles pour la famille royale britannique et à ceux d'autres foyers royaux européens.

Hier soir, la reine Margrethe a défendu sa décision en déclarant lors d'un événement à Copenhague: "C'est une considération que j'ai depuis assez longtemps et je pense que ce sera bon pour eux dans leur avenir. C'est la raison."