Le prince Harry et Meghan veulent retirer de leur série Netflix les remarques acerbes faites à l'encontre de Charles et William

Le Prince Harry et Meghan Markle souhaiteraient apporter des modifications à leur série tournée pour la plateforme Netflix. Ils envisagent également de retarder la sortie de celle-ci "à l'année prochaine" après le décès de la Reine Elizabeth II survenu le 8 septembre dernier, ont déclaré plusieurs sources au magazine Page Six.

Le duc, 38 ans, et la duchesse, 41 ans, de Sussex, qui jouissent d'une indépendance financière, avaient réussi à monnayer dès leur sortie de la famille royale des contrats juteux avec Netflix et une société d'édition. Ils promettaient dans ce contexte des révélations explosives sur leur démission fracassante de la monarchie britannique sous forme d'un docusérie et d'un livre autobiographique.

L'accord exclusif signé avec Netflix, le géant du streaming, atteignait le montant mirobolant de 100 millions de dollars. En échange, Meghan et Harry leur promettaient une série exclusive sur leur vie et des révélations incroyables sur leur échappée du système monarchique.

C'est en décembre, après la cinquième saison de la série The Crown prévue le 9 novembre, que la série sur Harry et Meghan allait être disponible sur la plateforme.

Mais plusieurs sources affirment désormais que le couple souhaite apporter des modifications à cette série, ce qui retarderait sa sortie à 2023. Le prince Harry et Meghan cherchent à "minimiser une grande partie de ce qu'ils ont dit sur le roi Charles III, la reine consort Camilla et le prince William et son épouse Kate".

Une source de l'industrie hollywoodienne a déclaré: "De nombreuses conversations ont lieu en ce moment. J'ai entendu que Harry et Meghan veulent que la série soit décalée à l'année prochaine..."

"Je me demande même si le show n'est pas juste mort...", s'est même interrogée cette source.

Un employé de Netflix a également déclaré: "Netflix a tenu à ce que l'émission soit prête à être diffusée en décembre. Il y a beaucoup de pression sur le PDG de Netflix, Ted Sarandos, qui a eu des contacts directs avec Harry et Meghan, pour que cette émission soit terminée dans les temps".

Cette information survient après plusieurs sources détaillant que le prince Harry avait également souhaité apporter des modifications de dernière minute à sa biographie explosive dont la sortie est prévue à l'automne.

Sa demande peut être considérée comme un signe qu'il est prêt à adopter une approche plus conciliante avec le reste de la famille royale, mais pourrait causer des problèmes à ses éditeurs.

Des sources de la maison d'éditions Penguin Random House ont suggéré que le duc aurait peut-être une "marge de manœuvre" limitée étant donné qu'il avait déjà accepté une avance et un chèque à sept chiffres.

Les éditeurs Penguin Random House avaient également exigé une première réécriture du roman après que le premier brouillon a été jugé "trop centré" sur ses problèmes de santé mentale, affirmait il y a quelques semaines le journal The Mail on Sunday.

De son côté, le roi Charles III attendrait la publication de l'autobiographie de son fils Harry pour voir s'il accorde à ses petits-enfants, Archie et Lilibet, issus de la relation du prince Harry et de Meghan Markle, les titres de prince et princesse...