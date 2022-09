Khloé Kardashian était secrètement fiancée à Tristan Thompson quand elle a appris qu'il avait fait un enfant avec sa coach sportive

Khloé Kardashian a peut-être rejeté la première demande en mariage de Tristan Thompson, mais le magazine PEOPLE révèle qu'elle avait secrètement accepté sa deuxième demande. Et le couple est même resté fiancé pendant neuf mois sans le révéler au monde entier.

Khloé Kardashian, 38 ans, a révélé à sa sœur Kim Kardashian dans le dernier épisode "The Kardashians" diffusé sur la plateforme "Hulu" qu'elle avait dit non à Thompson, 31 ans, lorsqu'il lui avait initialement demandé de l'épouser, mais qu'elle lui avait dit oui en février 2021.

Le basketteur l'a trompée en mars de cette année-là avec sa coach sportive et de cette relation extraconjugale est finalement né un garçon. Khloé Kardashian a appris la tromperie de son fiancé et l'existence de cet enfant par le Daily Mail en même temps que le reste du monde...

En 2021, Khloé et Tristan envisageaient sérieusement de concevoir un deuxième enfant ensemble. Le premier enfant du couple, une petite fille prénommée True, est née en avril 2018 dans la foulée de la première tromperie très publique de Tristan Thompson.

Grâce à une mère porteuse, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont réussi à concevoir un deuxième enfant deux jours avant la révélation de la deuxième tromperie du basketteur. Ironie du calendrier, la naissance de l'enfant de Tristan Thompson conçu avec sa coach Maralee Nichols a eu lieu deux jours après le transfert de l'embryon dans la mère porteuse.

À ce moment-là, Khloé Kardashian a annulé ses fiançailles secrètes. C'était quelques jours avant Noël en 2021.

Et l'ancien couple formé par Tristan et Khloé a finalement concrétisé son projet d'agrandir sa famille en août dernier. La grossesse via mère porteuse a été fructueuse, Tristan et Khloé devenant les parents d'un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé.

Khloé Kardashian a permis à son ex Tristan Thompson d'entrer dans la chambre d'hôpital pour rencontrer le bébé le jour de la naissance, admettant: "J'étais sur le point de ne pas laisser Tristan venir à l'hôpital, mais Tristan voulait être ici, alors je me suis dit, pourquoi ne pas le laisser venir? Il ne pourra jamais revivre ce moment."