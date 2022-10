Julien, de l'Amour est dans le pré, a croisé deux de ses prétendantes... avant leur séjour à la ferme: "J'ai respecté l'émission"

L'Amour est dans le pré était de retour sur RTL-TVI ce dimanche pour le troisième épisode de la quatorzième saison. Les prétendants et prétendantes débarquent à la ferme pour quelques jours. Ce séjour peut être stressant pour les agriculteurs. Surtout lorsque le candidat n'a pas pu rencontrer toutes ses prétendantes lors des speed datings.

C'est le cas de Julien. Le jeune agriculteur de 22 ans n'a pas pu rencontrer Clara lors des speed datings, car la jeune femme devait passer un examen important. Elle lui avait laissé un message vidéo et le jeune homme l'avait invité à venir à la ferme avec 3 autres candidates.

Julien était donc supposé rencontrer Clara pour la première fois lors du séjour à la ferme. Seulement, il a avoué à Sandrine Dans qu'il avait croisé Clara lors d'une soirée à la Fédération des Jeunes Agriculteurs. "Tu savais qu'elle serait là ?" lui demande Sandrine Dans. "Non, non pas du tout" rétorque immédiatement l'agriculteur. Puis, il ajoute : "j'en ai vu une autre aussi à cette soirée-là". Julien explique qu'il s'agit d'Angeline, une autre prétendante qu'il a également invité à la ferme.

"Donc, tu as déjà passé la soirée avec deux prétendantes ?" interroge intriguée Sandrine. "J'ai respecté les règles de l'émission, donc non. Je les ai vues, je leur ai dit 'bonjour' par politesse, mais sans plus". Julien affirme avoir gardé ses distances, ce qui ne semble pas être le cas d'une des deux prétendantes.

Clara aurait eu un comportement qui n'a pas plu au jeune agriculteur. "Elle s'est montrée un peu plus… comment on va dire ça… extravertie que les autres" a détaillé Julien. Il continue : "Je vais lui en parler. Quand j'ai une idée en tête et que j'ai quelque chose à dire, je le dis".

Le séjour à la ferme des prétendantes de Julien s'annonce riche en rebondissements.

