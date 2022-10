En plein défilé, Bella Hadid débarque nue et se fait créer une robe sur-mesure (vidéo)

Porter de la peinture ? Original ! Bella Hadid est apparue au défilé Coperni lors de la Fashion Week 2022 de Paris vendredi, et sa tenue a fait sensation.

Comme l'a capturé la critique de mode du New York Times, Vanessa Friedman, et beaucoup d'autres personnes sur les réseaux sociaux, le mannequin de 25 ans, est apparu sur le podium avec rien d'autre qu'une paire de sous-vêtements et des talons, couvrant ses seins pendant qu'une équipe de trois hommes la peignait à la bombe.

Ils ont stratégiquement pulvérisé un épais latex blanc autour de son torse, créant une couche opaque alors que le mannequin restait immobile, ajustant ses bras. Finalement, une robe unie mi-longue s'est formée, avec une fente à hauteur de cuisse et des manches décolletées, qui ont été élégamment drapées avant que Hadid ne quitte la scène pour clôturer le défilé de mode.

Pas son premier coup d'essai

Coperni est connue pour ses styles audacieux. La marque est devenue virale en avril pour son sac à main en verre soufflé à la main, porté par Doja Cat et Kylie Jenner.

C'est de l'art

Les fans sont devenus dingues de ce look fait sur mesure. Sur twitter, ils ont exprimé leur engouement : "Je suis sans voix... c'est de l'art", "La mode est vraiment divertissante, c'est incroyable."

Il n'y a pas que lors de ce défilé que Hadid a fait sensation. Elle a charmé tous les podiums ce mois-ci, défilant plus tôt dans la journée pour Victoria Beckham et participant au défilé Isabel Marant avec sa sœur Gigi Hadid jeudi. Elle est également apparue à Londres en début de semaine pour Burberry, et à Milan et New York avant cela.

Alors que le mois de la mode touche à sa fin, avec des défilés majeurs comme ceux de Valentino, Balenciaga, Louis Vuitton et Chanel encore à venir, il est probable que la star fera d'autres apparitions sur les podiums, mais aucune ne sera certainement aussi mémorable que celle-ci.