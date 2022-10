Un soldat de 18 ans, qui marchait à côté du cercueil de la reine lors de ses funérailles, a été retrouvé mort dans sa caserne

Un des soldats âgés de 18 ans qui a marché à côté du cercueil de la reine Elizabeth II pendant son cortège funéraire a été retrouvé mort deux semaines plus tard, dans sa caserne de Londres.

Le soldat de la Household Cavalry, Jack Burnell-Williams, 18 ans, a joué un rôle clé dans l'adieu royal de la reine Elizabeth II en tant que l'un des hommes qui accompagnait son cercueil. Le jeune garçon faisait partie du régiment Blues and Royals. Ce mercredi, il a été tragiquement retrouvé mort à la caserne de Hyde Park, dans le quartier de Knightsbridge à Londres.



La police et les ambulanciers du "London Ambulance Service" ont été appelés à la caserne, à 15h48 mercredi, pour tenter de sauver le jeune homme. Cependant, ils n'ont rien pu faire et la mort du garde a été tragiquement constatée sur place, rapporte le Mirror. Jack a été déclaré mort sur place.



La police ne considère pas sa mort comme suspecte. Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré : "Un homme de 18 ans a été déclaré mort sur les lieux. Ses proches ont été informés. "La mort était inattendue, elle a fait l'objet d'une enquête et n'est pas considérée comme suspecte. Les officiers vont aider à préparer un rapport pour le coroner."



Sa famille lui rend hommage



Sur les réseaux sociaux, la mère du soldat, a partagé un hommage émouvant à son fils : "Je n'aurais jamais pensé que je dirais cela, mais notre famille a le cœur brisé par le décès soudain de notre merveilleux fils Jak (son surnom, NDLR) Williams hier".



Sa petite amie, Molly Holmes, a également écrit sur ses réseaux sociaux : "Tu vas me manquer pour toujours, mon amour. J'ai vraiment le cœur brisé". La sœur du jeune soldat, Elisha, a ajouté : "Nous allons traverser cette épreuve ensemble, en équipe. Nous devons le rendre aussi fier qu'il l'a fait pour nous". Pendant ce temps, sa tante Jodie Danks a déclaré : "Des nouvelles si déchirantes. Je ne peux pas croire que tu es parti. Tu nous as été enlevé bien trop tôt. Nous t'aimons tous tellement, mon beau neveu. Tu nous as rendus si fiers. Repose en paix."



Lors des funérailles de Sa Majesté, Burnell-Williams a gardé le cercueil de la défunte monarque lors de son dernier voyage ce qui a rendu extrêmement fière sa famille. Elle a fièrement déclaré que leur fils "faisait son devoir pour la Reine lors de son dernier voyage".



Burnell-Williams, originaire de Bridgend, au sud du Pays de Galles, était probablement l'une des plus récentes recrues de la Household Cavalry.