Catherine Zeta-Jones est une grande fan de Kate Middleton et elle le fait savoir

Faire carrière à Hollywood, ne signifie pas pour autant qu'il faut renier ses origines. Catherine Zeta-Jones en est la preuve vivante. D'origine galloise (et plus précisément de Swansea), cette dernière est particulièrement heureuse de savoir que Kate Middleton est sa nouvelle princesse de Galles. Et elle l'a fait savoir sur ses réseaux sociaux.



C'est le 27 septembre dernier que prince William et Kate Middleton se sont justement rendus à Swansea, une ville côtière située dans le sud du pays de Galles. Pour l'occasion, le couple royal a pris un véritable bain de foule. Après avoir rendu hommage à l'unité de sauvetage en mer locale, les deux se sont rendus dans une banque alimentaire.



Même si Kate a été vivement critiquée pendant cette visite (car elle a légèrement enfreint le protocole), elle a en tout cas fait forte impression à l’actrice Catherine Zeta-Jones qui a partagé une photo de Kate Middleton, vêtue de rouge pour l’occasion. Sur le cliché, on voit la chouchoute de la famille royale enlacer une fillette en robe traditionnelle. Une photo qui a fait le tour de la toile tant la scène est adorable. En légende de la photo partagée, l’actrice n’a pas caché son amour pour la princesse car celle-ci est présente dans sa ville natale : "J’aime notre Princesse de Galles. J’aime notre Costume National Gallois."

Depuis 2011, Catherina Zeta-Jones a obtenu le titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Cette distinction, l'une des plus prestigieuses de la Couronne, lui avait été remise des mains de Charles lors d'une cérémonie à Buckingham Palace.