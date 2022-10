"Nous pensons à toi": Märtha Louise de Norvège adresse un tendre message à son ex-époux qui s'est suicidé

C'est avec beaucoup de tendresse que la princesse Märtha Louise de Norvège s'est adressée à son défunt époux à l'occasion de son 50e anniversaire. Le père de ses trois filles, l'écrivain Ari Behn, s’est suicidé le jour de Noël en 2019.

Le couple avait divorcé en 2017. Et puis Märtha Louise de Norvège, a refait sa vie avec le chaman californien Durek Verrett. Un homme avec qui aujourd'hui, elle est désormais fiancée. Toutefois, malgré les aléas de la vie, la princesse Märtha Louise de Norvège reste profondément très attachée à Ari Behn, son ancien époux. L'homme décédé à l'âge de 47 ans se battait depuis plusieurs années contre des problèmes de santé mentale, avant de décider d'en finir avec ses jours.

C'était, il y a trois ans, et la fille du roi Harald V et de la reine Sonja reste extrêmement marquée par la situation. Sur son compte Instagram, pour lui rendre hommage, elle lui a adressé un magnifique discours en son nom mais également aux noms de leurs trois filles : Maud Angelica, Leah Isadora et Emma Tallulah, âgées respectivement de 19, 17 et 14 ans.

Nous t’avons apporté des muffins sur ta tombe

"Cher Ari. Aujourd’hui, nous t’avons célébré. Tu aurais eu 50 ans aujourd’hui. Nous aurions dû t’apporter des muffins au lit en chantant la chanson d’anniversaire le matin. Plus tard, nous t’aurions porté un toast, fait des discours pour toi, ri et dansé tout en parlant de choses sérieuses, de choses philosophiques, de choses drôles et tout le reste. Nous ne pouvons pas faire ça", écrit Märtha Louise de Norvège à celui qu’elle avait épousé le 24 mai 2002. Elle a poursuivi : "Néanmoins, nous t’avons apporté des muffins sur ta tombe et t’avons chanté la chanson d’anniversaire si fort que tu as dû l’entendre bien au-delà de la Perleporten" (les portes du paradis, NDLR).



La princesse Märtha Louise a conclu par ces mots : "Je voulais juste te dire que nous pensons à toi et que tu aurais été très fier de nos enfants, comme tu l’étais quand tu les étreignais comme toi seul pouvais le faire". Pour illustrer ce message déchirant, la princesse a ajouté plusieurs photos de son ex-mari, seul ou avec leurs filles. Ainsi qu'une photo de la tombe. Bouleversant.