José garcia en couple: après sa rupture, il officialise sa nouvelle relation sur le tapis rouge (photos)

José Garcia n’est plus un cœur à prendre ! C'est lorsqu'il a foulé le tapis rouge du Festival du film britannique de Dinard que l'acteur de 56 ans a officialisé sa toute nouvelle relation.



Une occasion parfaite puisqu'il était, cette année, le Président du festival. Grande opportunité et grande annonce, le comédien est apparu avec sa nouvelle compagne à son bras face aux photographes. Pour montrer toute leur complicité, le couple portait des tenues assorties et est apparu très complice. Vêtus tous les deux en noir et blanc, les amoureux se sont prêtés au jeu du passage devant les photographes venus en nombre malgré la pluie. Le sourire aux lèvres, ils étaient vraisemblablement heureux d'avoir fait à ce point sensation.



Ils ne cachent plus leur bonheur



Les fans de José Garcia sont aux anges de le voir comme cela, car l'acteur de "La vérité si je mens !" avait annoncé une mauvaise nouvelle l'an dernier. Il avait rendu public son divorce avec la réalisatrice Isabelle Doval. En couple pendant presque 30 ans, José Garcia et Isabelle Doval avaient alors demandé le respect de leur vie privée afin de protéger leur famille, et notamment leurs deux filles, Thelma et Laurène : "Après vingt-huit ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu’ils ont protégé leur amour".



Si l'ancien acolyte d'Antoine de Caunes semble heureux, l’identité de sa nouvelle compagne n'a pas encore été révélée.



©BELGA



©BELGA



©BELGA