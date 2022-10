Le prince William a souhaité se réconcilier avec son frère: cette étonnante raison pour laquelle Harry a refusé de discuter

Semblant vulnérable, presque comme si elle essayait de retenir ses larmes, Meghan a déclaré qu'elle trouvait cela difficile et a ajouté: "Merci d'avoir demandé, car peu de gens me demandent si je vais bien."

Un aperçu de ce documentaire explosif de Bradby avait été diffusé à la télévision pendant que William et Kate étaient, eux, en tournée au Pakistan en octobre. Et, inévitablement, la couverture médiatique qui en a résulté, a éclipsé les visites effectuées lors du dernier jour de la tournée des Cambridge.

L'équipe de William et Kate n'était pas contente, semble-t-il, et y voyait une tentative délibérée des Sussex de faire disparaître le couple des gros titres. Les relations entre les deux ménages étaient devenues très tendues.

Le documentaire avait également montré non seulement la douleur évidente de Meghan, mais aussi à quel point Harry et William ne s'entendaient plus.

Interrogé par Bradby sur ses relations avec son frère aîné, Harry avait choisi de ne pas nier qu'il y avait de nombreuses tensions et avait déclaré: "Nous sommes sur des chemins différents en ce moment ... En tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours."

Le lendemain de la diffusion de ce documentaire, William, très attristé par ce que son frère et sa belle-sœur ont déclaré à la télévision, a envoyé un message WhatsApp à son frère pour lui demander s'il pouvait venir le voir.

Mais de manière très inattendue, Harry a demandé à William à qui il comptait révéler qu'il venait discuter avec lui.

William a expliqué à Harry qu'il devrait réajuster son emploi du temps, ce qui signifierait en informer son secrétaire privé. À ce moment-là, Harry lui dit: "Ne viens pas alors".

Harry était tellement inquiet que l'équipe de William divulgue cette visite de tentative de réconciliation à la presse qu'il préférait tout simplement ne pas voir son frère plutôt que de risquer que cela ne soit publié dans les journaux. Pour tous ceux qui savaient ce qui se passait, c'était déchirant.