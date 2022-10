"Qu’est-ce que c’est que ça?": l’étonnant objet découvert sur le plan de travail de Sébastien (Meilleur pâtissier)

Quatrième épisode de la 11ème saison du Meilleur pâtissier et l’heure est au match Nord/Sud. Cette épreuve très attendue par les spectateurs et par les participants commence avec le thème de la tarte. Chaque équipe choisit l’ingrédient à imposer à l’équipe adverse: ça sera donc la noix pour les Sudistes et la rhubarbe pour les Nordistes.

Sébastien est dans l’équipe jaune, celle du Sud. Et alors qu’il prépare une tarte aux noix quelque peu technique, l’animatrice Marie Portolano vient questionner le candidat sur sa recette... Et découvre avec grand étonnement un objet peu habituel sur son plan de travail. "Qu’est-ce que c’est que ça ?", s’amuse Marie Portolano en désignant… un sèche-cheveux! "Ça, c’est pour ma mise en plis", répond Sébastien, avec humour avant de détailler son intention.

Il explique ainsi vouloir faire une "présentation soignée" pour laquelle il mettra en valeur la forme de la noix en la sculptant avec du chocolat. Le sèche-cheveux aura donc la mission de "faire fondre [le chocolat] tout doucement pour que ça prenne la forme des cerneaux de noix". Malin!

