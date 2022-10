"Ça aurait été élégant de m’inviter": un acteur de "Plus belle la vie" écarté de la fête de fin de tournage

L’aventure "Plus belle la vie" s’est arrêtée le 29 septembre pour tout le monde: les acteurs, les équipes techniques, les scénaristes… Afin de fêter la fin du tournage de la série, une fête a été organisée à Marseille le 30 septembre. Tous y ont participé, sauf Jean-François Malet, alias le brigadier Jean-François Leblanc, qui n’y était tout simplement pas convié.

En 2015, après des tensions au sein des équipes, Jean-François Malet avait quitté la série, ce qui avait fortement déplu aux spectateurs puisqu’il incarnait un personnage apprécié.

"On ne danse pas sur un cercueil"

Le comédien a publié sa déception sur les réseaux sociaux: "Bien sûr, je n'aurais pas participé à 'la fête' mais ça aurait été élégant de m'inviter", a-t-il indiqué. Pourquoi ? "On ne danse pas sur un cercueil", répond-t-il. "Je ne vais pas me plaindre mais c’est assez révélateur. À part avec les équipes techniques et quelques comédiens et comédiennes, je n’ai jamais vraiment été à ma place", poursuit Jean-François Malet, dont le départ n’a visiblement pas été oublié…