"Vous n’allez pas faire pipi dans votre culotte?": la remarque d’un élu français à une opposante créé un tollé

À Metz, tout comme sur les réseaux sociaux, on connaît une vague d’indignation depuis vendredi 30 septembre.

Pendant le conseil municipal de la ville, le premier adjoint (1er échevin de la commune), Khalifé Khalifé, a lancé une remarque particulièrement déplacée à une élue d’opposition écolo, Charlotte Picard.

En plein débat, Khalifé Khalifé a piqué la conseillère municipale et lui a demandé "Vous n’allez pas faire pipi dans votre culotte? Pas devant tout le monde, vous m’inquiétez…".

Une remarque qui a consterné la concernée, qui lui a immédiatement répondu: "Votre expression, Monsieur l’adjoint, est tout à fait irrespectueuse (…) C’est inadmissible. Au conseil municipal, nous n’avons pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie".

Après plusieurs demandes de Charlotte Picard et d’une autre élue verte, Marina Verroneau, appelant Khalifé Khalifé à s’excuser, ce dernier est resté sur sa position, amusant son camp politique. Face aux refus du premier adjoint, Marina Verroneau lui a expliqué que ses propos étaient "rabaissants et infantilisants" et a finalement lancé: "On se lève et on se casse", une proposition en référence à Adèle Haenel aux Césars.

Cette dernière s’est donc levée avec d’autres élus d’opposition. Puis a précisé ensuite sur Twitter que des excuses avaient été proférées pour rejoindre le conseil municipal.

Cette scène n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreuses réactions, choquées par le comportement et l’attitude jugée sexiste de Khalifé Khalifé.