Pete Davidson se fait enlever ses tatouages dessinés en l'honneur de son ex Kim Kardashian

Pete Davidson semble vouloir tourner la page de l'ère Kardashian. L'humoriste et acteur qui est sorti avec Kim Kardashian d'octobre 2020 à l'été 2021 a été aperçu avec un important pansement dans le cou, là où il s'était fait tatouer: "Ma petite amie est avocate", en l'honneur de sa copine de l'époque Kim Kardashian, qui venait de réussir son examen au barreau de Los Angeles.

À peine deux mois après sa rupture avec Kim Kardashian, 41 ans, Pete, 28 ans, a été photographié rasé de près, le sourire aux lèvres.

Début 2021, Kim Kardashian avait révélé sur le plateau d'Ellen DeGeneres que son petit ami Pete avait fait dessiner plusieurs tatouages en son honneur sur son corps et qu'elle trouvait cela "mignon".

En août dernier, Kim Kardashian a mis fin à sa relation avec Pete Davidson.

Une source proche de la star avait justifié cette décision au MailOnline détaillant que leurs agendas surchargés ne leur permettaient pas de poursuivre leur relation, et que cette décision avait suivi une période "de longue distance au cours de laquelle leurs priorités avaient été différentes".

Pete et Kim restent amis: "Ils ont beaucoup d'amour et de respect l'un pour l'autre, mais ont constaté que la longue distance et leurs horaires exigeants rendaient très difficile le maintien d'une relation."

Pas plus tard que la semaine dernière, alors qu'elle apparaissait dans l'émission américaine "Live with Kelly et Ryan", Kim Kardashian a déclaré qu'elle n'était "tout simplement pas prête" à sortir avec quelqu'un à nouveau.

"Je ne cherche rien. Je pense que j'ai vraiment besoin d'être seule et que je dois me concentrer sur mes études et les terminer", avait déclaré l'étudiante en droit.