Arthur, 9 ans, finaliste de The Voice Kids et né à Bruxelles: "Je suis le plus petit et je vais essayer de faire de mon mieux"

Petite bouille de bébé, cheveux ébouriffés plantés sur le crâne, une énergie qui dépote et une voix qui monte: c’est à peu près ce que l’on retient quand on voit Arthur, 9 ans, candidat et désormais finaliste à The Voice Kids France. Un vrai petit bijou de chez nous, puisqu’il est né à Bruxelles, dont le talent brille chez nos voisins français, tout simplement "parce qu’il n’y avait pas de casting en Belgique quand il s’est décidé à essayer", précise son papa Frédéric. "Mais je suis fier d’être Belge et d’être allé aussi loin", ajoute le petit Arthur.

"Je suis le plus petit mais je vais faire le mieux possible"

Le 8 octobre sera diffusée la finale du programme. Huit candidats restent en lice et Arthur est le plus jeune. Mais pas de quoi décourager le garçon et son papa. "C’est déjà super d’être arrivé jusque-là", s’accordent-ils à dire. "Qu’importe le résultat, je suis là pour m’amuser", souligne le jeune chanteur qui fait partie de l’équipe de Julien Doré. "Je suis le plus petit et je vais essayer de faire le mieux possible, il y a quand même des gros poids en face de moi, même dans mon équipe !" Lucide, donc, sur ce que son père voit comme un challenge supplémentaire. "C’est le plus petit techniquement aussi, les autres sont plus avancés en âge, ce sont des ados qui ont forcément plus d’expérience." Mais pas de stress du côté du Luxembourg où la famille réside désormais. "Toute cette aventure est déjà très excitante", raconte Frédéric. "Son énergie est très communicative et il fait preuve d’une énorme audace ! On a nous-même redécouvert notre fils à travers l’émission."

"Je n'aurais jamais pensé passer les auditions"

Pourtant, il y a un an, Arthur n’aurait jamais imaginé se retrouver sur la scène de The Voice Kids. "Je n’aurais jamais pensé passer les auditions", confie-t-il. Mais poussé par sa "super prof de chant", Laureen, il s’est un beau jour retrouvé à enregistrer une vidéo pour les sélections avant de passer un casting au Luxembourg. Très entouré et très suivi (jusqu'à dans la cour de récré!), Arthur a passé toutes les étapes avec brio sans jamais chuter.

"Je chante depuis que j’ai 3 ans, ma sœur écoute beaucoup beaucoup de musique et elle chantait des fois avec mon père qui joue de la musique aussi."

Quelques jours avant la finale, c''est avec Laureen qu'Arthur travaille son show dont il ne peut évidemment rien dire. "Je suis un peu impatient, j’avoue !" Le grand jour approche. Tic, tac, tic, tac…