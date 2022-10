"Continuez à les aimer, ce sont de bonnes actrices": Véronique Genest acerbe avec les stars qui se coupent les cheveux pour l’Iran

Difficile de passer à côté de cette triste actualité: Masham Amini est une jeune iranienne tuée dans son pays pour ne pas avoir respecté le port du voile islamique et son exécution a fait le tour du monde, sensibilisant ainsi la société sur l’injustice qui règne en Iran pour les femmes.

Ces faits ont créé une vague de soutien envers les femmes iraniennes. Mardi, un millier de personnalités avaient signé une tribune transmise à l’AFP et ce mercredi, des centaines de femmes ont décidé de mener une action symbolique en se coupant les cheveux ou en se rasant la tête en signe de protestation.

Côté francophone, une cinquantaine d’actrices et de chanteuses ont signé un manifeste et se sont elles aussi coupé les cheveux: Angèle, Marion Cotillard, Isabelle Hupert, Jane Birkin, Juliette Armanet…

"Franchement, mesdames..."

Mais cette vague d’indignation ne touche visiblement pas toutes les femmes au même degré. Connue pour ses propos virulents ou ses prises de positions grinçantes, l’actrice Véronique Genest n’a pas déçu ses fans.

Elle a reposté ce mercredi matin la vidéo montrant les actrices se coupant les cheveux sur Twitter en commentant, comme à son habitude, avec des critiques acerbes ? "Allez ! On tente la boule à zéro? Parce que franchement mesdames c'est bien de faire un geste mais par rapport à ce qu'endurent ces femmes, ça où rien...", démarre-t-elle d’abord.

Quelques lignes plus bas, on la voit reprendre un internaute en l’insultant de "Pauvre tarte" tout en soutenant que "nous ne sommes pas en guerre". Pour finalement lancer un sarcastique: "Continuez à les aimer. Ce sont de bonnes actrices".

Ce mercredi, a priori, Véronique Genest a gardé tous ses cheveux sur sa tête...