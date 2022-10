"Nous sommes le 5 octobre, ça fait 4 ans que ma vie a changé" : très émue, Angèle revient sur son parcours

Certaines stories (sur Instagram) valent parfois le coup de s’y attarder. Dans la nuit de mardi à mercredi, Angèle en a publié une particulièrement émouvante dans laquelle elle fête un anniversaire très important pour elle… "Nous sommes le 5 octobre, ce qui veut dire que c’est l’anniversaire de Brol, ça fait 4 ans que l’album est sorti, ça fait 4 ans que ma vie a changé", se souvient-elle, le sourire aux lèvres avant de continuer avec un brin d’autodérision: "Et pourtant aujourd’hui c’est sans frange que je vous parl, avec des cheveux plus foncés parce que maintenant je suis une adulte". S’en suivent de vieilles stories datant de la sortie de Brol et de ses débuts, elle le promet: "ça vaut le détour".

Les larmes aux yeux, elle profite de cette confession nocturne pour saluer son public: "Merci à tous ceux qui ont écouté Brol pendant ces 4 années", reprend-t-elle en soulignant que sa tournée va reprendre sous peu. Et conclue: "Je me sens extrêmement chanceuse de faire ce métier et de pouvoir le faire dans des conditions aussi merveilleuses et je vous embrasse". Message passé !