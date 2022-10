Voici quand Charles III devrait être couronné: une date symbolique à un jour près

Selon des sources de l'agence de presse Bloomberg, le roi Charles III sera couronné au cours d'une cérémonie programmée le 3 juin 2023. Buckingham Palace n'a pas souhaité réagir à cette annonce.

Ce serait alors presque précisément 70 ans après le couronnement de sa mère, Elizabeth II, célébré le 2 juin 1953. Une cérémonie qui avait eu lieu alors qu'elle avait succédé à son père, le roi George VI, décédé plus d'un an auparavant, en février 1952.

Le couronnement se déroulera à l'abbaye de Westminster. On s'attend à une cérémonie plus courte et plus modeste que celle pour Elizabeth II. Des représentants d'autres convictions, religieuses ou autres, devraient être invités.

Le couronnement d'Elizabeth II avait eu lieu en la présence de plus de 8.000 invités venus de 129 pays. Pour des raisons de sécurité, un maximum de 2.000 personnes prendront place dans l'abbaye de Westminster cette fois. En juin prochain, Charles III aura 74 ans. Cela fera de lui le monarque le plus âgé au moment de son couronnement dans l'histoire de la royauté britannique. Il a succédé à sa mère, décédée le 8 septembre dernier.