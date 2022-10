Kate Middleton confie avoir ressenti "une énorme pression" en choisissant le prénom de ses trois enfants

La princesse de Galles a révélé ce mercredi l'énorme "pression" qu'elle a ressentie quand elle a dû choisir des noms pour ses enfants le Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis lors d'une visite effectuée dans une maternité d'un hôpital de Surrey.

Kate, 40 ans, mère de trois enfants, avait l'air radieuse dans une robe moutarde alors qu'elle berçait un nouveau-né au Royal Surrey County Hospital, à Guildford, où elle en a appris davantage sur le soutien apporté aux femmes enceintes et aux nouvelles mères.

Au cours de la visite, Amy Stubbs, directrice adjointe du service des sages-femmes, s'est entretenue avec la princesse de Galles et a révélé plus tard qu'elles avaient discuté des premiers jours de la maternité et des sentiments ressentis après l'arrivée d'un enfant.

S'adressant au magazine People, Amy a révélé que la princesse lui avait expliqué comment elle et le prince William avaient choisi des noms pour leurs enfants, en lui détaillant qu'ils étaient leurs noms préférés et que comme le monde attendait de savoir quels prénoms ils avaient choisis– cela représentait une énorme pression!'

Les membres de la famille royale laissent traditionnellement le public deviner avant de révéler leur choix de nom.

William et Kate ont mis deux jours pour annoncer les noms de George et de Charlotte, informant la reine de leur choix à l'avance, tandis qu'ils ont attendu quatre jours pour annoncer le nom de leur fils Louis.