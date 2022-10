Jacques Legros sur PPDA: "Poivre, on savait tous qu'il aimait les femmes à l'excès"

Patrick Poivre d'Arvor, l'ex-présentateur vedette du journal télévisé de TF1, 74 ans, est accusé par une trentaine de femmes de viols, d'agressions et/ou harcèlement sexuels. Il les nie tous vigoureusement et a porté plainte en retour pour dénonciation calomnieuse. Plusieurs investigations ont été lancées.

Et il ne va sans doute pas trop apprécier le dernier témoignage fait par Jacques Legros, son ancien collègue, joker du 13h de TF1. Invité d'Europe 1 dans l'émission "Culture médias", Jacques Legros a détaillé que l'intérêt de Patrick Poivre d'Arvor pour les femmes était connu dans les couloirs de TF1.

"Je ne suis pas juge. Je ne dis pas que je n’ai pas un avis, mais encore une fois… Et ça, on n’arrive pas à le faire comprendre. Je ne parle pas au nom de la direction de TF1 de l’époque, mais… Poivre, on savait qu’il aimait les femmes jusqu’à l’excès, ça, on le savait tous, absolument tous", détaille-t-il.

"À chaque fois qu’on voyait passer une jeune fille jolie, on se disait : ’Ah, pourvu que Poivre ne la croise pas…’ Mais c’est tout ! Et ça, ce n’est pas un délit encore."

Par la notion "excès", Jacques Legros précise qu'il veut dire "le nombre important de femmes" que PPDA fréquentait.

Et Jacques Legros de préciser: "C’est tout ce qui savait, le reste, c’était derrière la porte".