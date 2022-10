"J’aurais été l’une de ses prochaines victimes": pourquoi Jacques Mesrine a voulu tuer Philippe Bouvard

Jacques Mesrine est sûrement l’un des criminels français les plus célèbres. Pour son côté romanesque, pour ses escapades spectaculaires, son charisme, son parler et ses adaptations au cinéma…

Jacques Mesrine a toujours fasciné autour de lui et il ne s’est pas fait que des amis. C’est en tout cas ce qu’en retient Philippe Bouvard, l’ancien et emblématique animateur des Grosses Têtes, qui a accordé une longue interview à nos confères du Parisien ce jeudi 6 octobre.

L'animateur revient sur sa longue et tumultueuse vie, et notamment sur les foudres que lui ont attiré sa chronique sur Jacques Mesrine en 1979, dans France Soir.

Effectivement, dans le journal dont il était rédacteur en chef, Philippe Bouvard écrit quelques articles sur Mesrine à charge contre Jacques Mesrine. Malin, Mesrine, malin, était passé d’"ennemi public numéro 1" à maître à penser, ayant de l’influence auprès de la population, notamment après avoir son livre devenu best-seller, L’Instinct de mort.

Des photos personnelles retrouvées sur Mesrine

Ces chroniques de Philippe Bouvard n’ont visiblement pas plu au criminel qui l’avait clairement dans sa ligne de mire…“J’avais dit beaucoup de mal de lui", avoue-t-il au Parisien. "Mais je ne l’ai su qu’à sa mort quand on a trouvé dans son veston, après l’avoir abattu, des photos de ma villa et de mes voitures. On a conclu que j’aurais été l’un de ses prochaines victimes”. De quoi avoir froid dans le dos… Heureusement pour Philippe Bouvard, c'est cette même année, en 1979, que Jacques Mesrine est décédé.

Un livre sur sa vie





Philippe Bouvard sort Le Petit monde de Don Bouvardo, dans lequel il retrace 70 ans de presse à travers son regard et son piquant. L'ancien animateur, aujourd'hui âgé de 92 ans, mène désormais une vie paisible à Cannes