Benjamin Castaldi, endetté, révèle avoir fait un achat à 380.000 euros sur un coup de tête

Jamais langue de bois quand il évoque sa vie financière, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a récemment expliqué comment il a dépensé 380.000 euros pour une voiture.

Fils du célèbre acteur Jean-Pierre Castaldi, Benjamin est un personnage bien connu du public. Présentateur de l’émission Secret Story entre 2007 et 2014, il est aujourd’hui chroniqueur dans l’émission "Touche pas à mon poste" présentée par Cyril Hanouna.

Ayant récemment avoué être en faillite financière à la suite de dépenses importantes, Castaldi a avoué il y a quelques jours une anecdote assez incroyable. Nous sommes en 2006 et une séance de cinéma va lui donner envie de réaliser une folie. "J’ai été voir Casino Royale au cinéma, qui est un James Bond. Et il y avait la nouvelle Aston Martin Casino Royal". Après la séance, une idée folle va lui traverser l’esprit. "J’étais sur les Champs-Élysées et je vois le film, je sors du cinéma et je vais directement acheter la voiture. J’ai fait un chèque directement. Je l’ai eu huit mois après".

J’avais acheté cette voiture assez chère, à 380.000 euros pour être précis.

Une dépense folle qui correspond à l’âge d’or du présentateur lorsqu’il officiait sur TF1. Aujourd’hui, il explique être dans un gouffre financier important. Il a d’ailleurs confessé lors d’une émission d’Hanouna: "C’est mort, je serai en fin de vie financière dans 15 jours". Après le temps des folies, le retour à la réalité semble douloureux pour l’animateur.

Une séquence à retrouver ci-dessous: