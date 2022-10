Le nouvel atout séduction d’Andie MacDowell: "Pourquoi pas moi?"

Les années passent et n’atteignent pas la splendeur d’Andie MacDowell… à l’exception d’un petit détail, peut-être: ses cheveux grisonnants.

Loin d’être un obstacle dans l’acceptation d’elle-même, Andie MacDowell a au contraire décidé d’assumer totalement ce look et d’assumer les marques de sa vieillesse. C’est dans le magazine Elle qu’elle a décidé d’évoquer le gris de sa crinière. "J’ai décidé de ne pas en avoir honte", a-t-elle déclaré. "Les hommes les assument bien, enfin pas tous, alors pourquoi pas moi? Pourquoi n’aurais-je pas moi aussi leur force de séduction? Ma sœur aînée a les cheveux blancs depuis longtemps et ça m’a rendue jalouse…"

Un discours qui s’inscrit dans la tendance du Body positive, de plus en plus prônée par nos amis célébrités et qui incite les femmes à ne pas laisser leurs comportements guidés par quelques diktats dépassés. "Les gens paniquent s'ils ont un peu de ventre ou des formes. Nous ne pouvons pas avoir seulement la peau sur les os. Les femmes sont des femmes. C'est ce qui arrive lorsque vous devenez une femme, vous avez des hanches et des fesses. Vous avez des formes. C'est comme Vénus, voilà à qui vous ressemblez...", conclut-elle. Une femme au caractère bien trempé, et dont l’âge sert désormais de faire-valoir pour obtenir des rôles loin de ses comédies romantiques habituelles. Il faut savoir saisir les occasions…