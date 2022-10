Le prince William visite un centre de prévention suicide: cette information qui l'a bouleversé

Le prince de Galles a fait part de sa consternation après avoir visité un organisme de bienfaisance pour la prévention du suicide à Belfast ce jeudi.

Le prince et la princesse ont appris que la plus jeune personne que cet organisme avait aidé à faire face aux pensées suicidaires était une fillette de quatre ans, tandis que la plus âgée était un homme de 92 ans.

La princesse a salué le travail de l'organisme de bienfaisance comme une source d'inspiration alors qu'elle parlait avec des conseillers bénévoles. "Vous êtes très inspirants", leur a-t-elle dit à plusieurs reprises.

Au cours de leur visite, William et Kate ont participé à une séance d'art-thérapie, peignant des citrouilles, avec des enfants vulnérables qui ont été pris en charge par ce centre.

Le couple royal a également passé du temps à parler avec les personnes venues y chercher un soutien mental. Erin Quinn, 24 ans, a salué l'approche du prince et de la princesse.

Elle a déclaré: "Mon expérience aujourd'hui est que les gens écoutent réellement. J'étais complètement choqué parce que je ne savais pas que William et Kate venaient ici, mais mes nerfs se sont vite calmés quand ils sont entrés parce qu'ils semblaient être des gens tout à fait normaux. Et ils avaient un véritable intérêt pour la santé mentale et ils nous ont écoutés."