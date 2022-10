"Le prince Joachim était fou amoureux de sa belle-soeur Mary Donaldson": est-ce l'incroyable raison de la brouille au sein de la famille royale danoise?

Ces derniers jours ont été dramatiques pour la famille royale danoise, après la décision de la reine Margarethe II de Danemark de supprimer les titres princiers de quatre de ses petits-enfants.

Cette annonce a provoqué une onde de choc. Le plus jeune fils de la Reine, le prince Joachim, n'a pas hésité à affirmer à différents médias que ses enfants, le prince Nikolai, 23 ans, le prince Félix, 20 ans, le prince Henrik, 13 ans, et la princesse Athéna, 10 ans, étaient bouleversés après avoir perdu leur "identité".

À compter du 1er janvier 2023, ils deviendront comtes et comtesses et seront connus sous le nom de "Leurs Excellences" plutôt que de "Son Altesse Royale".

Mais cette annonce a surtout révélé au monde entier la mésentente qui règne au sein de la monarchie danoise. Au milieu de ce scandale, Joachim, 53 ans, et sa deuxième épouse, la princesse Marie, 46 ans, ont expliqué que leur relation avec le frère aîné de Joachim, le prince héritier Frederik, 54 ans, et la princesse héritière Mary, 50 ans, était "compliquée".

Leur déménagement à Paris avait déjà créé la surprise dans le passé. De nombreux médias avaient suggéré que le torchon brûlait entre les deux épouses des princes.

Mais, de manière surprenante, un magazine espagnol affirme désormais connaître la véritable raison de cette discorde entre les deux fils de la reine de Danemark. Selon Vanitatis Elconfidencial, le prince Joachim "serait fou amoureux de sa belle-sœur Mary".

Une photographie a même été publiée par l'hebdomadaire féminin suédois "Svensk Damtidning", montrant Joachim, ivre, essayer d'embrasser sur la bouche sa belle-soeur Mary lors d'une soirée de gala du Royal Guard Regiment.

Le magazine espagnol a rappelé cet épisode et le commente: "Avec des signes évidents d'ivresse, il semble que le plus jeune fils de la reine Margarethe a essayé d'embrasser sur la bouche sa belle-sœur, et elle s'est écartée comme elle le pouvait, avec un sourire imperturbable, tandis que Marie (l'épouse du prince Joachim) a été témoin du moment embarrassant".

Il a également été suggéré que peu de temps après le mariage de Frederik et Mary en 2004, les médias danois ont commencé à spéculer sur le fait que Joachim "était profondément amoureux de sa belle-sœur".

"En fait, cela n'a pas aidé qu'en 2007, il annonce ses fiançailles avec une fille française (la princesse Marie) portant le même nom et partageant une ressemblance physique frappante avec la princesse Mary", écrit le magazine.

De quoi élever de nombreux soupçons.



(c)ISOPIX