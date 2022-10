Céline Dion, une hypocrite? Son ancien claviériste et directeur musical balance (vidéo)

Il y a des apparitions télévisées qui ne passent pas inaperçues, mais celle-là, Céline Dion s'en serait bien passée... Alors que la chanteuse se fait très discrète depuis plusieurs mois à cause de problèmes de santé, et que son retour se murmure dans les prochaines semaines au sein de la nouvelle émission de la Star Academy diffusée prochainement sur TF1, son ancien claviériste et directeur musical, Claude Mégo Lemay, était l'invité du talk-show La Tour, diffusé sur la chaîne québécoise TVA ce 6 octobre.

L'homme qui a été remercié en 2015 après 28 années de service n'a pas hésité à régler ses comptes sur le plateau de Gildor Roy.

Alors qu'il détaille n'avoir jamais eu de problème avec René Angelil, le mari de la star, avec Céline, c'est une autre histoire. Il explique que leurs dernières retrouvailles lui ont laissé un goût amer.

"C'était un show un peu de rodage. Je peux pas dire que j'ai aimé le show", confie-t-il. Et de poursuivre en grimaçant : "C'était un peu une "cassette" (soit en québécois, "de la comédie" ndlr).

C'est un petit peu show qu'elle m'a fait. Ça ne l'a pas fait. Je m'attendais à quelque chose de vrai."